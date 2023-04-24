Кардиолог Иванов раскрыл причину развития синдрома «разбитого сердца» у женщин

Женщины рискуют столкнуться с синдромом «разбитого сердца». Причину развития недуга назвал заведующий центром кардиологии и терапии НКЦ 3 РГЦХ им. Петровского Константин Иванов.
Синдром обладает схожими с инфарктом миокарда признаками, рассказал специалист. При заболевании врачи могут наблюдать у пациентов шарообразное выпячивание левого желудочка сердца. Причем подобный синдром в 90% случаев встречается у представительниц прекрасного пола.
Зачастую недуг спровоцирован обилием стресса. Например, когда женщина сталкивается с разводом или другими подобными проблемами.
«Конечно, есть масса психологов, есть масса препаратов, есть масса заменителей счастья какого-либо, но самый большой двигатель счастья — это мы сами», — цитирует Иванова радио «Говорит Москва».
Соблюдение диеты, активные занятия спортом и снижение уровня стресса в жизни способствуют уменьшению развития заболеваний сердца и сосудов, ранее сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.