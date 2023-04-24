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Кардиолог Иванов раскрыл причину развития синдрома «разбитого сердца» у женщин

Общество
Кардиолог Иванов раскрыл причину развития синдрома «разбитого сердца» у женщин

Женщины рискуют столкнуться с синдромом «разбитого сердца». Причину развития недуга назвал заведующий центром кардиологии и терапии НКЦ 3 РГЦХ им. Петровского Константин Иванов.

Синдром обладает схожими с инфарктом миокарда признаками, рассказал специалист. При заболевании врачи могут наблюдать у пациентов шарообразное выпячивание левого желудочка сердца. Причем подобный синдром в 90% случаев встречается у представительниц прекрасного пола.

Зачастую недуг спровоцирован обилием стресса. Например, когда женщина сталкивается с разводом или другими подобными проблемами.

«Конечно, есть масса психологов, есть масса препаратов, есть масса заменителей счастья какого-либо, но самый большой двигатель счастья — это мы сами», — цитирует Иванова радио «Говорит Москва».

Соблюдение диеты, активные занятия спортом и снижение уровня стресса в жизни способствуют уменьшению развития заболеваний сердца и сосудов, ранее сообщил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
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