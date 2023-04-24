Кардиолог Иванов раскрыл причину развития синдрома «разбитого сердца» у женщин

Синдром обладает схожими с инфарктом миокарда признаками, рассказал специалист. При заболевании врачи могут наблюдать у пациентов шарообразное выпячивание левого желудочка сердца. Причем подобный синдром в 90% случаев встречается у представительниц прекрасного пола.