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Министерство туризма Непала опровергло информацию о пожаре на самолете Fly Dubai

Происшествия
Министерство туризма Непала опровергло информацию о пожаре на самолете Fly Dubai

Сообщения о возгорании самолета Fly Dubai при взлете из международного аэропорта в Катманду недостоверны. Об этом сообщили в министерстве туризма Непала.

Подчеркивается, что возгорания не происходило. Самолет летит по расписанию в Дубай.

Ранее СМИ сообщали, что пассажирский авиалайнер компании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду. Утверждалось, что самолет пытается совершить посадку.

Также была опубликована видеозапись с места инцидента. Согласно ролику, со стороны самолета видны яркие вспышки света, напоминающие огонь.
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