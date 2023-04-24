Министерство туризма Непала опровергло информацию о пожаре на самолете Fly Dubai

Сообщения о возгорании самолета Fly Dubai при взлете из международного аэропорта в Катманду недостоверны. Об этом сообщили в министерстве туризма Непала.
Подчеркивается, что возгорания не происходило. Самолет летит по расписанию в Дубай.
Ранее СМИ сообщали, что пассажирский авиалайнер компании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду. Утверждалось, что самолет пытается совершить посадку.
Также была опубликована видеозапись с места инцидента. Согласно ролику, со стороны самолета видны яркие вспышки света, напоминающие огонь.