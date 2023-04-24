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Москвичам назвали цену аренды мест в парках для приготовления шашлыков

Общество
Москвичам назвали цену аренды мест в парках для приготовления шашлыков

На различных сайтах объявлений начинают появляться предложения аренды мест для приготовления шашлыков в парках Москвы и области. Цена брони лучших локаций варьируется от 500 рублей до 3000.

Авторы объявлений объясняют, уже к 7:00-8:00 в солнечные выходные все лучшие места в парках уже заняты, поэтому бронировать беседки за деньги начинают уже с 4:00-5:00, пока общественный транспорт еще не начал движение.

Также за отдельную плату предоставляются другие услуги, например, уборка территории, оформление стола, розжиг мангала и другие.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала шашлык из курицы самым полезным.
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