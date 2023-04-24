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Госсекретарь США Блинкен не стал комментировать информацию о давлении Вашингтона на Киев

Политика
Госсекретарь США Блинкен не стал комментировать информацию о давлении Вашингтона на Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать на вопросы журналистов о том, что Украина отказалась от планов атаковать Москву из-за давления американских властей, пишет The Washington Post.

Информация о предполагаемых ударах ВСУ по российской столице в годовщину начала СВО содержалась в документах спецслужб США, попавших в Сеть в результате утечки. Там же сообщалось, что Киев отказался от этих планов под давлением Вашингтона.

«Я не буду давать комментариев по поводу каких бы то ни было предполагаемых документов разведки, о которых сообщается», — заявил Блинкен журналистам.

Ранее РИАМО сообщало, что американский политик анонсировал контранаступление ВСУ «в ближайшие недели».
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