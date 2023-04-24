Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на неэффективность исполнения Устава организации

Цели и принципы ООН не устарели, однако они сейчас неэффективно исполняются. Об этом заявил постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совбеза.
Китайский дипломат отметил, что разделяет оценку генсека ООН Антониу Гутерриша о сегодняшних вызовах для мирового сообщества. Цзюнь также поблагодарил его за брифинг.
«Проблемы, которые появляются в настоящее время, исходят не из-за того, что Устав ООН потерял свою актуальность, а потому что его цели и принципы неэффективно исполняются», — сказал Чжан Цзюнь.
В ходе данного заседания Совбеза ООН глава МИД России Сергей Лавров указал на необходимость расширения членов организации. Он считает, что в СБ должны войти представители азиатских и африканских государств.