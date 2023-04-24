«Логос: голос конструктивизма»: в московском центре «Зотов» откроется новая выставка

В центре внимания посетителей формы искусства конструктивизма, которые так или иначе затронули слово (логос). Футуристические эксперименты, новаторские разработки в полиграфии, издательстве и оформлении выставок – спектр соприкосновения с прекрасным широк. В том числе творческим современным людям придутся по вкусу работы Родченко, Маяковского, Лисицкого, Клуциса, братьев Стенберг.