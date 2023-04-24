«Логос: голос конструктивизма»: в московском центре «Зотов» откроется новая выставка

Любой ценитель искусства художников-конструктивистов сможет с 25 апреля по 6 августа посетить выставку в центре «Зотов». Об этом сообщает газета «Культура».
В центре внимания посетителей формы искусства конструктивизма, которые так или иначе затронули слово (логос). Футуристические эксперименты, новаторские разработки в полиграфии, издательстве и оформлении выставок – спектр соприкосновения с прекрасным широк. В том числе творческим современным людям придутся по вкусу работы Родченко, Маяковского, Лисицкого, Клуциса, братьев Стенберг.
В общей сложности на экспозиции представлено более 350 предметов из 30 музеев и частных собраний. Конструктивное пространство «Зотов» расположено в здании бывшего Хлебозавода № 5 в Москве.
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