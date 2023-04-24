Требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к ЕС поставить новую партию снарядов для ВСУ разозлило пользователей Twitter. Они заявили, что сыты по горло подобными заявлениями.
Многие призвали киевский режим сесть за стол переговоров. По мнению пользователей, это – единственный путь для урегулирования конфликта. Из-за заявлений главы Украины Владимира Зеленского некоторые назвали его «мини-диктатором».
«В Европе мы сыты по горло вашими постоянными просьбами! Вам следует сказать "спасибо за поддержку", и начать думать о мире, а не только требовать оружие!», – подчеркнул один из пользователей.
Часть пользователей сошлись в мнении, что Украина не сможет победить. Они также уверены, что Зеленский – это «наивная и безответственная марионетка», которая выполняет указания США.
Ранее читатели издания Die Welt заявили, что лидер киевского режима не сможет захватить территории России. Они призвали Зеленского договариваться о мире.