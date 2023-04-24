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Папа Римский Франциск проведет переговоры с украинским премьером Шмыгалем 27 апреля

Политика
Папа Римский Франциск проведет переговоры с украинским премьером Шмыгалем 27 апреля

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Ватикан, чтобы принять участие в аудиенции у Папы Римского Франциска. Встреча состоится 27 апреля, передала пресс-служба Святого престола.

Анонсированные переговоры станут вторым подобным мероприятием. В первый раз понтифик встречался с представителем киевского режима 25 марта 2021 года.

При этом стало известно, что глава правительства прибудет в государство-анклав на день раньше. В среду политик примет участие в организованной итальянскими властями конференции, посвященной восстановлению Украины.

Меж тем президент страны Владимир Зеленский встретился с эстонским премьер-министром Каей Каллас. Переговоры по поводу снабжения ВСУ вооружениями состоялись в Киеве, говорится в материале издания «НСН».
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