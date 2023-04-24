Предполагаемых украинских диверсантов задержали в Севастополе

Сообщается, что в запретной зоне содержалось множество предупреждений, которые трудно не заметить. На гражданском судне не было оружия и взрывчатки, однако дальнейшие попытки украинской стороны атаковать сооружения стали причиной рассуждений о намерениях экипажа яхты, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.