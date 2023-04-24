Предполагаемых украинских диверсантов задержали в Севастополе

Группа людей зашла на гражданской яхте в запретную зону в Севастополе и вела съемку фортификационных сооружений Черноморского флота РФ. Впоследствии по объекту попытались нанести удар ВСУ. Детали инцидента раскрыл источник ФАН.
Сообщается, что в запретной зоне содержалось множество предупреждений, которые трудно не заметить. На гражданском судне не было оружия и взрывчатки, однако дальнейшие попытки украинской стороны атаковать сооружения стали причиной рассуждений о намерениях экипажа яхты, рассказал собеседник Федерального агентства новостей.
Осуществлявших съемку людей задержали. Севастопольские правоохранители проверяют их на причастность к попытке атаки на объект, а также выясняют, с какой целью они вели съемку.
Напомним, Киев ранее предпринял неудачную попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота России, расположенного в Севастополе. Атака с участием трех быстроходных катеров началась в ночь на понедельник, 24 апреля, в 03:30 по московскому времени.