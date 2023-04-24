Вашингтон призывает Пекин изменить восприятие стран бывшего СССР

Вашингтон призывает Пекин поменять свое восприятие по отношению к странам бывшего СССР, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби выразил желание Белого дома изменить мнение Китая насчет суверенитета бывших стран Советского Союза. Он заявил, что укрепление отношений России и КНР не соответствует ожиданиям США «о мире и безопасности». Это противоречит интересам американских властей.
Такое заявление Кирби сделал в ответ на слова китайского посла во Франции Лу Шае о том, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права из-за отсутствия конкретизирующих договоров. МИД Китая прокомментировал такое высказывание, и заявил, что КНР уважает суверенитет каждого государства, которое входило в Советский Союз.
Ранее сообщалось, что Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал посла Китая после его слов о Крыме и статусе бывших республик Cоветского Cоюза.