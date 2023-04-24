Вашингтон призывает Пекин изменить восприятие стран бывшего СССР

Такое заявление Кирби сделал в ответ на слова китайского посла во Франции Лу Шае о том, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права из-за отсутствия конкретизирующих договоров. МИД Китая прокомментировал такое высказывание, и заявил, что КНР уважает суверенитет каждого государства, которое входило в Советский Союз.