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Пьяный мужчина умер после сальто с эскалатора в одном из ТЦ Тулы

Происшествия
Пьяный мужчина умер после сальто с эскалатора в одном из ТЦ Тулы

Нетрезвый мужчина упал с эскалатора в торговом центре и умер в больнице. Об этом сообщает СУ СКР по Тульской области.

Следователи сообщают, что днем в воскресенье местный житель находится в торговом центре в пьяном состоянии. Спускаясь на эскалаторе, он потерял равновесие и упал с высоты второго этажа.

Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Впоследствии он скончался от полученных травм.

Погибшему было 39 лет. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее СК начали проверку из-за травмы ребенка на эскалаторе в торговом центре Махачкалы. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Аналогичный инцидент произошел в марте. Подростка зажало в эскалаторе ТЦ в Екатеринбурге.
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