ФАН: правоохранители вычисляют место запуска «пустых» дронов в Подмосковье

Правоохранители подозревают, что кто-то может специально запускать пустые дроны в Московской области для притупления внимания. Об этом сообщает источник ФАН.
Каждый из инцидентов тщательно проверяется. По данным источника, вычислить места запуска таких беспилотников проблематично, поскольку они летают на малой высоте, имеют маленький вес и обладают низкой скоростью.
Небольшие дроны, как правило, не фиксируются службами управления воздушного движения. Причем их засечь не могут во всех странах мира.
Ранее дрон с двумя парашютами нашли в Подмосковье. Беспилотный летательный аппарат нашли около СНТ «Родничок» в Павло-Посадском городском округе.