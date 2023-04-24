На 48-ом году жизни скончался актер Дэйл Микс

Дэйл Микс – английский актер театра и телевидения. Зрители хорошо его запомнили благодаря роли в долгоиграющей британской мыльной опере «Эммердейл». Микс снимался в ней с 2003 по 2006 год. Один из его последних проектов «Охота на Рауля Мота» (The Hunt for Raoul Moat). Вместе с тем актер любил выйти и на театральную сцену.