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На 48-ом году жизни скончался актер Дэйл Микс

Общество
На 48-ом году жизни скончался актер Дэйл Микс

Стало известно о скоропостижной смерти актера Дэйла Микса. Об этом сообщает The Guardian.

«Ужасно тяжело. Родственник и лучший друг. Покойся с миром Дэйл Микс. Стало меньше поводов для смеха, ведь теперь шуткой нельзя поделиться с тобой», – скорбят близкие Микса.

Дэйл Микс – английский актер театра и телевидения. Зрители хорошо его запомнили благодаря роли в долгоиграющей британской мыльной опере «Эммердейл». Микс снимался в ней с 2003 по 2006 год. Один из его последних проектов «Охота на Рауля Мота» (The Hunt for Raoul Moat). Вместе с тем актер любил выйти и на театральную сцену.

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