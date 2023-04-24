Появилось видео с загоревшимся при взлете самолетом FlyDubai в Непале

Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с загоревшимся при взлете из аэропорта Катманду самолета Fly Dubai.
Согласно предварительной информации, у летевшего из столицы Непала в Дубай самолета загорелся один двигатель. Сейчас он пытается сесть в аэропорту вылета.
Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Трибхуван в 21:19 по местному времени. Подробности инцидента пока неизвестны.
Неизвестно, есть ли в самолете российские граждане. Также не уточняется, сколько человек находится в самолете.