Модная революция-2023: сообщество отметило 9-й профессиональный праздник

Ровно 10 лет назад 24 апреля в городе Савар в Бангладеш произошла одна из самых масштабных мировых техногенных катастроф, о которой говорят до сих пор. Тогда обрушилось 8-этажное здание Rana Plaza, в котором находились пять швейных фабрик, изготавливающих одежду для западного рынка. Верхние четыре его этажа были надстроены незаконно, и, когда за день до фатального обрушения по зданию «пошли» трещины, производство фабрик все же продолжило работу.