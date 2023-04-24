Модная революция-2023: сообщество отметило 9-й профессиональный праздник

24 апреля традиционно отмечается Международный день модной революции. О том, как зародился праздник и для чего он существует — в материале ФАН.
О чем праздник?
День модной революции — международный праздник, призванный привлечь внимание широких масс к истинной ценности моды, а также объединить ценителей стиля по всему миру.
Сегодня профессиональное модное сообщество активно поддерживает связь и взаимодействует не только на ежегодных классических мероприятиях по всему миру, вроде Недели Высокой моды в таких столицах, как Милан, Париж и Нью-Йорк, но и ежедневно общается в социальных сетях — это удобно и актуально, ведь мода предполагает прежде всего фотографии.
В День модной революции профессиональным, да и любительским сообществом, особенно принято вспоминать факты из мира моды, делиться актуальным и поддерживать любую другую связь по объединяющей теме. Впрочем, зародилось движение именно онлайн.
Трагическая история
Ровно 10 лет назад 24 апреля в городе Савар в Бангладеш произошла одна из самых масштабных мировых техногенных катастроф, о которой говорят до сих пор. Тогда обрушилось 8-этажное здание Rana Plaza, в котором находились пять швейных фабрик, изготавливающих одежду для западного рынка. Верхние четыре его этажа были надстроены незаконно, и, когда за день до фатального обрушения по зданию «пошли» трещины, производство фабрик все же продолжило работу.
В результате трагедии погибли 1138 человек, среди которых были швейные работницы и их дети, еще 2500 человек получили серьезные ранения. Многие тела так и не были опознаны, поисково-спасательные операции шли почти три недели. Эта трагедия стала четвертой по величине техногенной катастрофой в истории.
День модной революции начали отмечать в 2014 году, когда грустному событию исполнился ровно год. С тех пор акция является ежегодной и является напоминанием о том, в каких, порой, ужасных условиях приходится работать простым людям, ежедневно трудящимся на производствах одежды и прочих атрибутов моды.
Цели и стратегии
В связи с историей, помимо объединяющей функции праздник несет в себе и более глубокий смысл. Он напоминает ценителям стиля и всем, кто так или иначе с этим соприкасается, о том, какой ценой порой возникает мода.
День революции приоткрывает «кулисы» модной жизни, показывая, каким образом и в каких условиях она может создаваться. За созданием трендов стоят сотни рук, и это не только дизайнеры. Сегодня на имя высокой моды работают тысячи швей, технологов, закройщиков, рабочих и технических специалистов, а также мерчендайзеров, юристов, продавцов — которых мы не видим на обложках модных журналов.
Да, это может быть высокий уровень, и об этом не принято говорить. Но, благодаря подобным праздникам, мы помним о том, насколько мир гламура и красоты жесток. Раз в год стоит приподнимать вуаль Высокой моды, чтобы вспоминать об этом.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла весенняя Неделя Высокой моды. Корреспондент ФАН побывал на событии и рассказал о том, что необычного там было, а также о новых трендах, которые подготовила нам весна-2023.