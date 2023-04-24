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Пермские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Происшествия
Пермские полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

27-летнего пермяка будут судить за изнасилование 15-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Согласно данным, подозреваемый и пострадавшая познакомились в социальных сетях. Мужчина пригласил в гости несовершеннолетнюю. Там он напоил ее и надругался. Известно, что преступник знал, сколько лет его жертве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали мужчину, который был ранее судим за убийство. Его подозревают в изнасиловании.
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