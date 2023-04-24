В Башкирии 63-летний доброволец отжался семь раз на одной руке, чтобы стать контрактником

Военный комиссар города Туймазы в Башкирии рассказал о пожилом мужчине, который ради службы по контракту отжался семь раз на одной руке.
Как пишет издание «Туймазинский вестник», приемная комиссия отказала добровольцу из-за превышения предельного возраста для службы. Тогда он решил продемонстрировать свою физподготовку и сделал семь отжиманий на одной руке.
Военный комиссар подчеркнул, что в исключительных случаях в ряды ВС России принимают контрактников возрастом до 65 лет. Однако для этого кандидат должен иметь редкую специальность, добавил сотрудник.
Ранее Национальная служба новостей сообщала об интересе москвичей к службе по контракту. Волонтер одно из пунктов отбора сообщил, что за день консультирует до двухсот человек по вопросам поступления на военную службу.