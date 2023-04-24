МИД: Россия предпринимает все меры для обеспечения безопасности своих граждан в Судане

Власти России продолжают внимательно наблюдать за ситуацией в Судане и предпринимают все возможные шаги для обеспечения безопасности граждан РФ находящихся на территории этой страны. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российский МИД.
Отмечается, что российские власти рассматривают вариант проведения эвакуационных мероприятий для вывоза своих граждан с территории Судана. Ранее уже сообщалось, что большая часть находившихся в стране россиян была эвакуирована.
«Принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в Судане российских граждан, включая возможность осуществления эвакуационных мероприятий», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вмешаться в ситуацию в Судане. Он отметил, что вооруженные силы Соединенных штатов готовы в любой момент принять участие в конфликте на территории страны.