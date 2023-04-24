Дмитрий Илюхин рассказал свердловским региональным СМИ о способах заработка в соцсети ЯRUS

Монетизации, система прямых донатов и ежедневные поощрения. Как более 11 миллионов пользователей зарабатывают в соцсети ЯRUS, рассказал основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин в телевизионных эфирах СМИ Екатеринбурга.
Более 70 тысяч новостей и 30 тысяч событий, длинные видеоролики, короткие вертикальные сюжеты, посты в формате инсталент, текстовые блоги и музыкальный сервис: социальную сеть ЯRUS отличает кроссконтетность.
«ЯRUS обладает огромным количеством контента и широким функционалом. При этом, приложение предоставляет людям только то, что им интересно: возможность настроить главную ленту и персональные ярусы, только трендовые новости, видеоролики по ключевому запросу и сообщество людей по предпочтениям», — рассказал основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин в ток-шоу «4 телеканала» «Стенд».
С момента регистрации каждый пользователь ЯRUS ежедневно получает 5 монет за активность, отмечает Дмитрий Илюхин. А с первой публикации поста действует система монетизации: попасть в топ можно с самого первого дня.
«Когда автор опубликовал видео, новость или даже композицию, всегда есть возможность поддержать его одной или несколькими монетами. Пользователя начинают лайкать, комментировать, смотреть, и тогда контент начинает задерживаться в топе, и растет количество подписчиков и сумма донатов. А накопив от 1000 монет, можно вывести сумму себе на банковский счет», — рассказал в эфире телеканала «ОТВ» Дмитрий Илюхин.
Речь идет о внутренней валюте соцсети ЯRUS: одна монета эквивалентна одному рублю по курсу один к одному. Помимо донатов и поощрений за активность, в ЯRUS действует система монетизации видеороликов. За каждые 1000 просмотров автор длинных видео получит 50 монет, и 20 монет за просмотры коротких вертикальных сюжетов.
Популярных блогеров ждет дополнительная система вознаграждения в ЯRUS: за 100 000 просмотров автор видеоролика получит 500 тысяч рублей, за 1 миллион просмотров премия составит 5 миллионов рублей. На сегодняшний день это самые выгодные условия монетизации.
Сегодня в молодой социальной сети каждый пользователь может стать успешным блогером. Например, автор из Первоуральска Свердловской области заработал миллионы в социальной сети ЯRUS. Об этих и других важных событиях можно узнать в повторе радио и телеэфиров.