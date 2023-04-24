Журналист из Европы Роджер Кеппель удивился горящим фонарям и отличной связи в Москве

Он подчеркнул, что в городе работает большое количество кафе, а многие западные товары до сих пор можно найти на полках магазинов. При этом никаких разговоров о том, что «Россия находится на дне», нет. Он был удивлен информации, что инфляция составляет всего 2-3%, а экономика в стабильном состоянии.