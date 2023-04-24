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Журналист из Европы Роджер Кеппель удивился горящим фонарям и отличной связи в Москве

Общество
Журналист из Европы Роджер Кеппель удивился горящим фонарям и отличной связи в Москве

Журналист и владелец издания Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву. Он заявил, что город не соответствует тому, как его описывают западные СМИ.

Он подчеркнул, что в городе работает большое количество кафе, а многие западные товары до сих пор можно найти на полках магазинов. При этом никаких разговоров о том, что «Россия находится на дне», нет. Он был удивлен информации, что инфляция составляет всего 2-3%, а экономика в стабильном состоянии.

Помимо основных плюсов нахождения в столице РФ, он оценил и качество связи. По его мнению, качество работы операторов гораздо лучше немецкого.

«Внимание, Германия: в Москве горят не только фонари (много электричества). Сеть сотовой связи также намного быстрее, чем в Берлине», – подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр призывал расширить санкции на лекарственные препараты. Как сообщает RT, такие меры он считает правильными.
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