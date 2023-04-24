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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту присутствия пьяных подростков на концерте в Петербурге

Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту присутствия пьяных подростков на концерте в Петербурге

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 151 УК РФ после того, как на концерте в Санкт-Петербурге обнаружили несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Подробностями поделился источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Как стало известно, речь идет о мероприятии на Кондратевском проспекте. Выступление состоялось в субботу, 22 апреля, в развлекательном центре «Гигант Холл».

Во время концерта представители властей провели проверку, обнаружив в помещении нетрезвых подростков. Всего за незаконное распитие алкоголя были задержаны шестеро молодых людей.

Нарушителей доставили в отдел полиции для проведения административного разбирательства. После этого их забрали родители, а спустя два дня было возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних к участию в антиобщественных действиях.

Теперь правоохранителям предстоит установить личности тех, кто несет ответственность за произошедшее.

Ранее в Северной столице задержали пьяного пенсионера, появившегося без одежды на детской площадке. Продемонстрировать малышам свое нагое тело решил житель Невского района.
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