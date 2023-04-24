Песков заявил о необходимости действовать аккуратно при блокировке соцсетей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал борьбу с появлением враждебных каналов в соцсетях. Соответсвующее заявление он сделал, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Песков отметил, в данной ситуации нужно действовать аккуратно. Если речь идет о блокировке целой соцсети, то теряется возможность доносить свои мысли, указал он.
Пресс-секретарь президента России отметил, что фейки будут всегда, поскольку информационный мир многообразен и допускает определенную анонимность. Он указал, что сведения распространяются быстро и идут через огромное количество источников.
Ранее Песков заявил, что его увольнение с должности пресс-секретаря Кремля будет означать, что он допустил ошибку в заявлениях от лица властей.