Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков заявил о необходимости действовать аккуратно при блокировке соцсетей

Политика
Песков заявил о необходимости действовать аккуратно при блокировке соцсетей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал борьбу с появлением враждебных каналов в соцсетях. Соответсвующее заявление он сделал, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Песков отметил, в данной ситуации нужно действовать аккуратно. Если речь идет о блокировке целой соцсети, то теряется возможность доносить свои мысли, указал он.

Пресс-секретарь президента России отметил, что фейки будут всегда, поскольку информационный мир многообразен и допускает определенную анонимность. Он указал, что сведения распространяются быстро и идут через огромное количество источников.

Ранее Песков заявил, что его увольнение с должности пресс-секретаря Кремля будет означать, что он допустил ошибку в заявлениях от лица властей.
песков соцсети блокировка
Военкоры ФАН