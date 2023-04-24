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Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете из Катманду

Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете из Катманду

Пассажирский авиалайнер компании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта столицы Непала – Катманду. Об этом сообщают местные СМИ.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Трибхуван в 21:19 по местному времени. По предварительным данным, произошло возгорание двигателя.

Сейчас самолет пытается совершить посадку. О подробностях инцидента, в настоящее время, не уточняется.

Ранее сообщалось, что самолет загорелся после столкновения с птицей в США. Рейс авиакомпании American Airlines вылетел из международного аэропорта имени Джона Гленна Колумба направлялся в город Финикс.
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