«Территориальные претензии» России не будут признаны миром, заявила постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд.
Дипломат с Туманного Альбиона также не постеснялась назвать «ложью» заявления российской стороны о намерении одержать победу над нацизмом. Аналогичного мнения Вудворд придерживается и по вопросу биооружия на Украине. Постпред Британии поспешила обозначить соответствующую позицию на заседании Совбеза ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству нужно вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Это замечание глава российской дипломатии сделал на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.