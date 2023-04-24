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Постпред Британии при ООН решила заявить о непризнании «территориальных претензий» России от лица всего мира

Политика
Постпред Британии при ООН решила заявить о непризнании «территориальных претензий» России от лица всего мира

«Территориальные претензии» России не будут признаны миром, заявила постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд.

Дипломат с Туманного Альбиона также не постеснялась назвать «ложью» заявления российской стороны о намерении одержать победу над нацизмом. Аналогичного мнения Вудворд придерживается и по вопросу биооружия на Украине. Постпред Британии поспешила обозначить соответствующую позицию на заседании Совбеза ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству нужно вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. Это замечание глава российской дипломатии сделал на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
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