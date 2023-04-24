Постпред Британии при ООН решила заявить о непризнании «территориальных претензий» России от лица всего мира

Дипломат с Туманного Альбиона также не постеснялась назвать «ложью» заявления российской стороны о намерении одержать победу над нацизмом. Аналогичного мнения Вудворд придерживается и по вопросу биооружия на Украине. Постпред Британии поспешила обозначить соответствующую позицию на заседании Совбеза ООН.