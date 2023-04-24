Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина с речью на параде Победы 9 мая

Об этом он рассказал в ходе своей речи на марафоне «Знание». Мероприятие прошло в понедельник, 20 апреля. Отдельных приглашений лидерам других государств в 2023 году не было, потому что дата годовщины не круглая, объяснил официальный представитель Кремля. Перед 9 мая состоится официальная поездка президента Киргизии в РФ: он останется и на праздничный парад, добавил Песков.