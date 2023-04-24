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Новые удержания с владельцев ПВЗ Wildberries грозят компании новыми забастовками

Общество
Новые удержания с владельцев ПВЗ Wildberries грозят компании новыми забастовками

Новые забастовки против Wildberries планируют провести владельцы пунктов выдачи заказов. К таким мерам они хотят прибегнуть из-за больших сумм удержания.

Информацией о грядущих мероприятиях поделились авторы Telegram-канала SHOT. У многих предпринимателей стали отображаться крупные суммы в разделе «Зависшие товары». Выяснилось, что Wildberries начисляет удержания, в том числи и за ноябрь-декабрь прошлого года.

Владельцы ПВЗ хотят не только выйти на забастовки, но и отправиться в суд с иском, чтобы оспорить указанные в личных кабинетах суммы. Однако последнее возможно только в случае, если Wildberries не урегулирует все мирным путем.

Ранее стало известно, что в суде признали незаконными правила маркетплейса, в рамках которых возврат товара с браком должны оплачивать покупатели. По сообщениям RT, Wildberries планирует усилить контроль за маркировками на товарах.
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