Новые удержания с владельцев ПВЗ Wildberries грозят компании новыми забастовками

Новые забастовки против Wildberries планируют провести владельцы пунктов выдачи заказов. К таким мерам они хотят прибегнуть из-за больших сумм удержания.
Информацией о грядущих мероприятиях поделились авторы Telegram-канала SHOT. У многих предпринимателей стали отображаться крупные суммы в разделе «Зависшие товары». Выяснилось, что Wildberries начисляет удержания, в том числи и за ноябрь-декабрь прошлого года.
Владельцы ПВЗ хотят не только выйти на забастовки, но и отправиться в суд с иском, чтобы оспорить указанные в личных кабинетах суммы. Однако последнее возможно только в случае, если Wildberries не урегулирует все мирным путем.
Ранее стало известно, что в суде признали незаконными правила маркетплейса, в рамках которых возврат товара с браком должны оплачивать покупатели. По сообщениям RT, Wildberries планирует усилить контроль за маркировками на товарах.