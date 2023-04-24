Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал посла Китая в Париже Лу Шае после его слов о Крыме

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания посла Китая в Париже Лу Шае о Крыме и статусе бывших республик советского союза. По мнению французского лидера, дипломаты не должны использовать такие выражения. Об этом Макрон заявил во время поездки в Бельгию.