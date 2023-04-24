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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал посла Китая в Париже Лу Шае после его слов о Крыме

Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал посла Китая в Париже Лу Шае после его слов о Крыме

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания посла Китая в Париже Лу Шае о Крыме и статусе бывших республик советского союза. По мнению французского лидера, дипломаты не должны использовать такие выражения. Об этом Макрон заявил во время поездки в Бельгию.

Напомним, накануне Лу Шае поделился своим мнением с французским новостным каналом LCI. Дипломат заявил, что страны бывшего СССР не имеют статуса в международном праве, потому как нет соглашения, подтверждающего их суверенитет. Западные страны и страны Балтии восприняли его слова крайне негативно.
Эмманюэль Макрон Лу Шае крым
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