Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал посла Китая в Париже Лу Шае после его слов о Крыме

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания посла Китая в Париже Лу Шае о Крыме и статусе бывших республик советского союза. По мнению французского лидера, дипломаты не должны использовать такие выражения. Об этом Макрон заявил во время поездки в Бельгию.
Напомним, накануне Лу Шае поделился своим мнением с французским новостным каналом LCI. Дипломат заявил, что страны бывшего СССР не имеют статуса в международном праве, потому как нет соглашения, подтверждающего их суверенитет. Западные страны и страны Балтии восприняли его слова крайне негативно.