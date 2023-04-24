Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врачи планируют ввести певицу Наталию Власову в медикаментозную кому

Шоу-бизнес
Врачи планируют ввести певицу Наталию Власову в медикаментозную кому

Состояние певицы Наталии Власовой в больнице резко ухудшилось, на данный момент она находится без сознания в реанимации, сообщает «СтарХит».

Окружение артистки поделилось, что врачи диагностировали ей «ишемию». К ней на данный момент никого не пускают. Врачи настаивают на необходимости ввести Власову в медикаментозную кому, однако ее мать против.

Вчера вечером, 23 апреля, певице стало плохо на корпоративном мероприятии в Москве. На место прибыла скорая помощь, у Власовой диагностировали сердечную недостаточность. Артистку госпитализировали.

Ранее сообщалось, что певица MaкSим испугала своих поклонников на выступлении в Твери странным поведением на сцене.
сердечная недостаточность Наталия Власова ишемия
Военкоры ФАН