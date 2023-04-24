Армения намерена обратиться в суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Армянская сторона намерена обратится в Международный суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре. Об этом заявил армянский представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян.
Дипломат отметил, что данный шаг является вопиющем нарушением международных актов. Он напомнил, что ранее Международный суд ООН постановил разблокировать Лачинский коридор.
«Это последнее действие, уж слишком вопиющее нарушение. Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых «экоактивистов», то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда», — заявил Киракосян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности развернуть миссию ОДКБ на территории страны. Он добавил, что данные силы должны показать более высокий результат, чем усилия ЕС.