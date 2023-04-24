Стать неуязвимым: психолог Миллер назвала топ-5 способов повысить уверенность в себе

Под «неуязвимостью» человека понимают состояние, при котором он может рассказать о себе все, что угодно, не боясь критики или использования другими людьми полученной информации против него.
Способ стать неуязвимым существует всего один – это полное принятие себя, своих плюсов и минусов. Именно это поможет убрать все возможные комплексы, которые когда-либо встречались в жизни человека. Такую точку зрения выразила в беседе с корреспондентом ФАН психолог Александра Миллер.
«Что дает принятие? Принимая себя, человек получает не только свободу от критики окружающих, но и по-настоящему лишает себя любой "ахиллесовой пяты". К примеру, девушка, которая в курсе того, что ей нужно усовершенствоваться, слышит в свой адрес: "ты толстая". Она не запрется в туалете со слезами и желанием утопиться, а весело ответит: "ты, конечно, не самый тактичный человек, которого я встречала, но я как раз сейчас занимаюсь с тренером и диетологом, скоро фигура мечты воплотится в реальность"», – объяснила психолог.
Такой человек принимает факт и ищет пути решения. Для него критики – не обидчики, а некий «капитан очевидность, которого не спрашивали». Таким образом нужно действовать в любой ситуации, целью которой является принятие себя и своих недостатков.
«Другое дело обстоит с информацией, которой делятся тревожные люди. Делают они это, как правило, из-за внутренней тревоги и неспособностью с ней справиться. Они "вываливают" все, что можно и нельзя даже малознакомым людям. Чрезмерная доверчивость – это про отсутствие личных границ. Когда человек не разделяет куда можно, а куда нельзя пускать людей», – отметила собеседница ФАН.
Личные границы имеют разное расстояние: ближний круг, куда входят родственники и близкие друзья – это более расслабленное откровенное общение, коллеги по работе – это другой круг, где не принято рассказывать о своих «интимных» проблемах. Но есть те люди, которые не осознают, что панибратство на работе или с персоналом, который на тебя работает, может привести к собственноручно «вырытой яме».
«Я не призываю постоянно оглядываться по сторонам и не доверять никому. Хочу лишь сделать акцент на том, что любая информация, которую бы вы сказали человеку, не исключает ее разглашения. Даже не из соображений подлости, а из-за человеческой глупости или легкомысленности. Некоторые могут даже сделать это во благо вам: им кажется, что так будет лучше. Эдакие любители "причинить добро"», – рассказала Александра Миллер.
Тайна, произнесенная другому человеку, уже ею не является. Секретами можно делиться, получать советы и рекомендации только со своим духовным наставником, психологом или адвокатом. Других лиц, способных хранить тайну – нет.
Резюмируя, можно выделить следующие способы повышения неуязвимости:
1. Принятие себя и, как следствие, избавление от комплексов;
2. Формирование личных границ;
3. Формирование внутренней опоры (доверие себе, уважение своего выбора, самостоятельное принятие решений и ответственность за них);
4. Работа с тревожностью. Можно сделать акцент на внутренней опоре. Те, у кого она есть – лишен тревог, либо справляется с ними в кратчайшие сроки;
5. Повышение самооценки. Уверенный в себе человек лишен тревожности, не пытается возвыситься за счет кого-то или заслужить признание. Поэтому он не станет «выворачивать душу наизнанку» соседу по купе или коллеге по работе.
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