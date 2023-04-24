Стать неуязвимым: психолог Миллер назвала топ-5 способов повысить уверенность в себе

Личные границы имеют разное расстояние: ближний круг, куда входят родственники и близкие друзья – это более расслабленное откровенное общение, коллеги по работе – это другой круг, где не принято рассказывать о своих «интимных» проблемах. Но есть те люди, которые не осознают, что панибратство на работе или с персоналом, который на тебя работает, может привести к собственноручно «вырытой яме».