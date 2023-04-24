В Кремле прокомментировали возможность объявить 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.
Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин уже принял к сведению соответствующую инициативу. Вопрос об объявлении 1 июля в стране Днем ветеранов боевых действий будет прорабатываться, добавил Песков.
Политолог Алексей Ярошенко ранее назвал недавнюю поездку Владимира Путина в зону СВО показателем вовлеченности главы государства в спецоперацию. Песков также пояснил, что президент совершил рабочий визит без главы Минобороны и начальника генштаба РФ в целях безопасности.