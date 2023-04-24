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Евросоюз не выявил случаев нарушения антироссийских санкций со стороны Казахстана

Политика
Евросоюз не выявил случаев нарушения антироссийских санкций со стороны Казахстана

Европейский союз не зафиксировал случаев нарушения антироссийских рестрикций со стороны Казахстана. Об этом заявил посол регионального содружества по санкционной политике Дэвид О'Салливан.

По словам дипломата, Брюссель не вводит ограничения в отношении третьих стран. Однако они могут коснуться отдельных компаний, но только в «исключительных случаях» — то есть при наличии доказанных фактов оказания Москве помощи при обходе рестрикций.

«На данный момент у нас нет достаточно подробной детальной информации, согласно которой мы можем определить, что та или иная компания действительно помогает обходу санкций», — цитировало О'Салливана издание Kazinform.

Посол добавил, что при возникновении подобных случаев ЕС готов решать проблему совместно с представителями Астаны.

Меж тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания американского лидера Джо Байдена о якобы разрушенной экономике России не имеют ничего общего с реальностью. Соответствующие комментарии Белого дома являются ложью, подчеркнул он.
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