Телеведущая Елена Малышева: прививка не вызывает у детей аутизм

Прививки не способны вызвать аутизм и ряд других заболеваний. Об этом в эфире Первого канала заявила врач и телеведущая Елена Малышева. Она рассказала об этих и других распространенных заблуждениях, связанных с вакцинацией.
Ведущая объяснила, что миф об аутизме был придуман врачом Эндрю Уэйкфилдом. Его исследования не раз подвергались критике и были опровергнуты.
Вредным является и заблуждение, что лучше переболеть, чем вакцинироваться, так как лекарство не является панацеей. После процедуры болезнь может проявиться, но ее перенести гораздо проще. Препараты защищают от тяжелых последствий и смерти.
При этом не стоит думать, что ребенку до года не нужны прививки. Наоборот, он может хуже переносить болезни из-за несформированного иммунитета.
Однако даже во взрослом возрасте необходимость делать прививки не уходит. Так, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, кому нужна вакцина от энцефалита. Его слова приводит Царьград. В первую очередь на профилактику стоит обратить внимание тем, кто часто бывает на природе.