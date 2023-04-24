Телеведущая Елена Малышева: прививка не вызывает у детей аутизм

Однако даже во взрослом возрасте необходимость делать прививки не уходит. Так, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, кому нужна вакцина от энцефалита. Его слова приводит Царьград. В первую очередь на профилактику стоит обратить внимание тем, кто часто бывает на природе.