Известный критикой Байдена телеведущий Такер Карлсон покинул Fox News

Популярный американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, покинул Fox News. Об этом сообщил телеканал.
Напомним, Такер Карлсон был возмущен тем, что американский лидер слишком увлечен проблемами Украины. Настолько, что не замечает их в своей стране.
Также ведущий говорил, что обвинения Дональду Трампу были предъявлены из-за планов баллотироваться на пост президента США 2024 году. Слова Байдена о непричастности США к взрывам на «Северных потоках» Карлсон назвал «самой смешной ложью».