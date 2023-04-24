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Трубу с горячей водой прорвало на северо-западе Петербурга

Происшествия
Трубу с горячей водой прорвало на северо-западе Петербурга

Коммунальная авария произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление получили сотрудники ГУП «ТЭК СПб».

По имеющейся информации, трубу с горячей водой прорвало на пересечении улицы Савушкина и Горохового переулка. При этом на появившихся в Сети кадрах видно, что всю улицу заволокло паром.

Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. Очевидцы вызвали на место сотрудников уполномоченных служб, которые предупредили местных жителей о возможных перебоях с водоснабжением.

Неделю назад крупная коммунальная авария произошла на 13-й Красноармейской улице. Из-за прорыва трубы пострадали сразу несколько магазинов, расположенных в данном районе.
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