Трубу с горячей водой прорвало на северо-западе Петербурга

Коммунальная авария произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление получили сотрудники ГУП «ТЭК СПб».
По имеющейся информации, трубу с горячей водой прорвало на пересечении улицы Савушкина и Горохового переулка. При этом на появившихся в Сети кадрах видно, что всю улицу заволокло паром.
Никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. Очевидцы вызвали на место сотрудников уполномоченных служб, которые предупредили местных жителей о возможных перебоях с водоснабжением.
Неделю назад крупная коммунальная авария произошла на 13-й Красноармейской улице. Из-за прорыва трубы пострадали сразу несколько магазинов, расположенных в данном районе.