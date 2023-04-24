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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сопоставимых темпах развития России и Франции

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о сопоставимых темпах развития России и Франции

Россия с грузом санкции будет развиваться такими же темпами как Франция. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).

Песков отметил, что МВФ вряд ли можно заподозрить в излишних симпатиях к России. Однако даже эта организация по 2023 году прогнозирует рост 0,7 процента, как и Франции.

«Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», — высказался он в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые».

Для сравнения Песков привел данные МВФ по Германии. Фонд по итогам 2023 года прогнозирует у ФРГ 0,1% падения ВВП.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) полностью стал инструментом для достижения военных целей США.
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