Россия с грузом санкции будет развиваться такими же темпами как Франция. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прогнозы Международного валютного фонда (МВФ).
Песков отметил, что МВФ вряд ли можно заподозрить в излишних симпатиях к России. Однако даже эта организация по 2023 году прогнозирует рост 0,7 процента, как и Франции.
«Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», — высказался он в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые».
Для сравнения Песков привел данные МВФ по Германии. Фонд по итогам 2023 года прогнозирует у ФРГ 0,1% падения ВВП.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) полностью стал инструментом для достижения военных целей США.