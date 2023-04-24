Парижская полиция арестовала двоих граждан с оружием из зоны боевых действий на Украине

Двое французов попали под арест после приезда в Париж из зоны СВО, где они принимали участие в боях на стороне ВСУ, сообщает Parisien.
Как пишет издание, оба француза являются сторонниками ультраправых взглядов. Поводом для задержания стало оружие с оптическими прицелами, оборот которого запрещен французским законодательством.
«Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа — Прим. ред.) 22 апреля. Возбуждено дело об угрозе национальной безопасности. В воскресенье они предстали перед парижским судом», — сообщается в публикации.
Ранее Национальная служба новостей сообщала, что британский наемник назвал «чертовски хорошей» работу российских артиллеристов в зоне боевых действий на Украине.