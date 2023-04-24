Оперативники ФСБ задержали мужчину, планировавшего теракт в Петербурге

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области предотвратили попытку теракта в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Согласно распространенным данным, оперативники задержали мужчину, который намеревался поджечь транспортные средства правоохранительных органов. При обыске у злоумышленника были обнаружены компоненты, предназначенные для изготовления взрывного устройства, и электронные носители.
«Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации», — говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.