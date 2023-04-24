Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оперативники ФСБ задержали мужчину, планировавшего теракт в Петербурге

Происшествия
Оперативники ФСБ задержали мужчину, планировавшего теракт в Петербурге

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области предотвратили попытку теракта в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Согласно распространенным данным, оперативники задержали мужчину, который намеревался поджечь транспортные средства правоохранительных органов. При обыске у злоумышленника были обнаружены компоненты, предназначенные для изготовления взрывного устройства, и электронные носители.

«Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
санкт-петербург теракт предотвращение теракта фсб
Военкоры ФАН