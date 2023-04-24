Литва выразила протест из-за высказывания посла Китая во Франции Лу Шайя о суверенитете постсоветских стран

Министерство иностранных дел Литвы вызвало поверенного в делах Китая и выразило протест из-за заявлений китайского посла во Франции Лу Шае о суверенитете постсоветских стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.
МИД Литвы отметил, что высказывания китайского дипломата во Франции искажают историю стран Балтии и других стран Бывшего СССР. Кроме того, там добавили, что подобные заявления противоречат коммюнике 1991 года об установки дипломатических отношений между Пекином и Вильнюсом.
«Высказывания посла Китая Лу Шае во Франции искажают историю стран Балтии и других государств постсоветского пространства», — сообщается в пресс-релизе.
Напомним, что в интервью французскому телеканалу TF1 посол Китая во Франции Лу Шай заявил, что бывшие советские республики не имеют «реального статуса» в международном праве.
Ранее Китайское посольство во Франции прокомментировало заявление посла Лу Шае о Крыме и постсоветских странах. Там отметили, что заявления дипломата являются его личным мнением и не отражают позицию КНР.