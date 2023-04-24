Литва выразила протест из-за высказывания посла Китая во Франции Лу Шайя о суверенитете постсоветских стран

МИД Литвы отметил, что высказывания китайского дипломата во Франции искажают историю стран Балтии и других стран Бывшего СССР. Кроме того, там добавили, что подобные заявления противоречат коммюнике 1991 года об установки дипломатических отношений между Пекином и Вильнюсом.