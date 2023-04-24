Глава РПЛ Алаев заявил, что формат чемпионата в следующем сезоне меняться не будет

Алаев отметил, что в руководствах клубов чемпионата периодически поднимаются вопросы об изменении формата турниров. Однако нет единого мнения на этот счет. Данный вопрос не стоит первоочередным в повестке дня общего собрания Лиги, добавил глава РПЛ. Плюс ко всему следующий сезон наступит совсем скоро, и нововведения вряд ли стоит ожидать в ближайшее время.