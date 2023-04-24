Два новейших танка Altay переданы турецкой армии

Производство новых машин зависит от иностранных комплектующих.
Вооруженные силы Турции получили первые два новейших танка Altay в ходе специальной церемонии в присутствии президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Массовое производство данных боевых машин назначено на 2025 год.
Всего планируется произвести тысячу Altay. Первоначально предполагалось снабдить их немецкими моторами от MTU Friedrichshafen GmbH, однако Берлин некоторое время назад отказался поставлять Турции продукцию военного назначения. В результате применение нашел южнокорейский агрегат аналогичной мощности фирмы BATU.
Прототип танка был предоставлен в 2012 году, и в 2018 году было принято решение о включении образца в производство. С тех пор в проект внесено множество изменений, а последние модификации будут проходить испытания до 2024 года.
В конструкции использована стандартная схема: механик-водитель находится в передней части корпуса, башня — посередине, а силовая установка — сзади. Экипаж состоит из четырех человек: мехвода, командира, наводчика и заряжающего.
Основное вооружение танка Altay представлено 120-мм гладкоствольной пушкой L55, совместимой с боеприпасами стандарта STANAG 4385 и способной вести огонь при лазерном наведении. Боекомплект — 40 выстрелов.
Система управления огнем включает в себя командирский перископ со стабилизацией обзора на 360 градусов, режим «охотник-убийца», точную оптическую стабилизацию, автоматическое сопровождение цели и тепловизионные прицелы с лазерным дальномером. Башня и пушка имеют электрический привод.
Дополнительное вооружение Altay включает в себя систему с дистанционным управлением, которая может быть оснащена 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами или 40-мм автоматическим гранатометом.
Танк разработан с улучшенной броней для противодействия различным угрозам на поле боя. Известно, что используется комбинация композитной и реактивной защиты от управляемых ракет, гранат, осколков и бронебойных боеприпасов.
Присутствуют высокотехнологичный радар и современная противоминная защита, лазерные системы обнаружения и предупреждения, устройства идентификации целей на поле боя, а также датчики ядерной и химической угроз.
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о снижении зависимости оборонного комплекса страны от иностранных инвестиций. По его словам, за последние два десятилетия этот показатель снизился с 80 до 20%.