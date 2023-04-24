Режиссер Дэвид Линч: эпоха кинематографа завершилась из-за стриминговых платформ

Американский кинорежиссер Дэвид Линч выразил мнение, что эпоха кинотеатров завершилась из-за стриминговых платформ. Его слова приводит газета Guardian.
Режиссер считает, что пандемия коронавируса поставила точку в истории кинотеатров. Для полнометражных фильмов наступили не лучшие времена, их место заняли сериалы. Раньше можно было сесть перед экраном и погрузиться в новый мир, но теперь это лишь история, добавил Линч.
Лауреат Каннского кинофестиваля, а также «Золотого льва» отметил, что телевидение — это хорошо, но его огорчает происходящее с кинотеатрами. Искусству и сценарному мастерству приходит конец, а владельцы кинотеатров держатся только из любви к кинематографу.
Ранее отечественный режиссер Алексей Учитель заявил, что российскому кинематографу необходимо изменить концепцию кинопроката.