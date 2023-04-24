Режиссер Дэвид Линч: эпоха кинематографа завершилась из-за стриминговых платформ

Режиссер считает, что пандемия коронавируса поставила точку в истории кинотеатров. Для полнометражных фильмов наступили не лучшие времена, их место заняли сериалы. Раньше можно было сесть перед экраном и погрузиться в новый мир, но теперь это лишь история, добавил Линч.