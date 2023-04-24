В День Победы SHAMAN выступит с праздничным концертом в Екатеринбурге

Патриотический певец, поэт и композитор Ярослав Дронов (SHAMAN) 9 мая выступит на концерте ко Дню победы. Известно, что концертная программа только его выступлениями не ограничится. Исторический сквер Екатеринбурга примет и других хедлайнеров шоу. На главную сцену города также выйдут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Шоу обещает быть зрелищным и душевным.