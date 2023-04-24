В День Победы SHAMAN выступит с праздничным концертом в Екатеринбурге

В День Победы певец SHAMAN решил стать частью праздничного концерта в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Культуромания».
Патриотический певец, поэт и композитор Ярослав Дронов (SHAMAN) 9 мая выступит на концерте ко Дню победы. Известно, что концертная программа только его выступлениями не ограничится. Исторический сквер Екатеринбурга примет и других хедлайнеров шоу. На главную сцену города также выйдут Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Шоу обещает быть зрелищным и душевным.
Ранее SHAMAN представил новый клип на одну из своих наиболее популярных песен «Мы». Интересно, что ролик удалось снять всего за один дубль. Его можно посмотреть на официальном YouTube-канале артиста.