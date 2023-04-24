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Дмитрий Песков рассказал о гордости за сына, служившего в зоне СВО

Общество
Дмитрий Песков рассказал о гордости за сына, служившего в зоне СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гордится поступком своего сына Николая, который служил в зоне проведения спецоперации.

Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». По словам представителя Кремля, решение об участии в СВО его сын принял самостоятельно.

«Он принял решение и я с уважением к этому отнесся», — сообщил Песков.

Ранее RT рассказал, что представитель Кремля подтвердил участие своего сына в спецоперации.
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