Дмитрий Песков рассказал о гордости за сына, служившего в зоне СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гордится поступком своего сына Николая, который служил в зоне проведения спецоперации.
Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». По словам представителя Кремля, решение об участии в СВО его сын принял самостоятельно.
«Он принял решение и я с уважением к этому отнесся», — сообщил Песков.
Ранее RT рассказал, что представитель Кремля подтвердил участие своего сына в спецоперации.