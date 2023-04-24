Вашингтон ввел санкции против командиров КСИР и хакеров из Северной Кореи

Власти США ввели новые санкции против представителей командных структур КСИР и правоохранительных органов Ирана, а также в отношении трех физических лиц базирующихся в Китае, якобы связанных с кибератаками КНДР. Об этом сообщил Минфин США.
Всего под новые санкции попали шесть иранских граждан, которые по мнению США причастны к применению насилия против участников протестов в Иране. Помимо этого рестрикции были направленны против трех лиц находящихся в Китае, которые якобы замешаны в кибератаках и незаконной финансовой деятельности в пользу КНДР.
Данные ограничения блокируют собственность находящуюся в юрисдикции в США. Кроме того, вводится запрет на взаимодействие с ними для американских компаний и физическим лиц.
Ранее сообщалось, что Запад продолжает оказывать давление на президента Сербии Александра Вучича, чтобы тот ввел санкции против России. Отмечается, что если глава государства пойдет на это, то станет более зависимым от западных государств.