Вашингтон ввел санкции против командиров КСИР и хакеров из Северной Кореи

Всего под новые санкции попали шесть иранских граждан, которые по мнению США причастны к применению насилия против участников протестов в Иране. Помимо этого рестрикции были направленны против трех лиц находящихся в Китае, которые якобы замешаны в кибератаках и незаконной финансовой деятельности в пользу КНДР.