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Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал, что будет означать его увольнение с должности

Политика
Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал, что будет означать его увольнение с должности

Увольнение Дмитрия Пескова с должности пресс-секретаря Кремля будет означать, что он допустил ошибку в заявлениях от лица властей. На это указал сам представитель президента России, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Мероприятие проходит в понедельник, 24 апреля, в московском выставочном комплексе «Манеж». При этом государственный служащий подчеркнул, что все еще «держится» на своем посту.

Как следует из слов Пескова, отсутствие официальных комментариев может привести к появлению ложных высказываний по той или иной теме. В связи с этим всегда необходимо заполнять информационные «пробелы», добавил представитель Кремля.

«Если не дать комментарий, это сделает кто-то другой, возможно наврет», — сказал он.

Также пресс-секретарь главы государства назвал НАТО ключевым инструментом боевых действий. По его словам, военный блок постоянно приближается к российским границам.
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