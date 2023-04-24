Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал, что будет означать его увольнение с должности

Увольнение Дмитрия Пескова с должности пресс-секретаря Кремля будет означать, что он допустил ошибку в заявлениях от лица властей. На это указал сам представитель президента России, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».
Мероприятие проходит в понедельник, 24 апреля, в московском выставочном комплексе «Манеж». При этом государственный служащий подчеркнул, что все еще «держится» на своем посту.
Как следует из слов Пескова, отсутствие официальных комментариев может привести к появлению ложных высказываний по той или иной теме. В связи с этим всегда необходимо заполнять информационные «пробелы», добавил представитель Кремля.
«Если не дать комментарий, это сделает кто-то другой, возможно наврет», — сказал он.
Также пресс-секретарь главы государства назвал НАТО ключевым инструментом боевых действий. По его словам, военный блок постоянно приближается к российским границам.