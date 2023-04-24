Пригожин напомнил о низком уровне преступности среди экс-бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

Агентство Reuters попросило бизнесмена прокомментировать случаи, когда завербованные лица в ряды «музыкантов» из исправительных колоний совершали повторные преступления. Пригожин констатировал тот факт, что среди отслуживших в ЧВК «Вагнер» преступность в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных. По его словам, в первом случае она равняется около 0,3%, а во втором — 3-7%.