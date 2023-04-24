Пригожин напомнил о низком уровне преступности среди экс-бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

Преступность среди бывших бойцов ЧВК «Вагнер», которые ранее отбывали наказание в исправительных колониях, в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Агентство Reuters попросило бизнесмена прокомментировать случаи, когда завербованные лица в ряды «музыкантов» из исправительных колоний совершали повторные преступления. Пригожин констатировал тот факт, что среди отслуживших в ЧВК «Вагнер» преступность в 20 раз меньше, чем у обычных заключенных. По его словам, в первом случае она равняется около 0,3%, а во втором — 3-7%.
«Это все, что вам нужно знать. Зачем вам нужно знать, кто что совершил? Если кто-то украл грязные трусы, неужели вы будете требовать, чтобы вам рассказали, чем они пахли? Мне кажется, это просто недостойно», – цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Основатель «оркестра» добавил, что ЧВК «Вагнер» создает великие вещи. При этом подобные вопросы, как от журналистов Reuters, являются попыткой придраться к «музыкантам».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» отвечает за всех, кто воевал в рядах «оркестра». Бойцам оказывают необходимую медицинскую помощь и социализируют.