Депутат Анатолий Вассерман призвал не спешить с запретом на смену пола в паспорте

Инициатива о запрете на изменение пола в паспорте требует дополнительного изучения вопроса, отметил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
По словам парламентария, нельзя запрещать такое изменение в документах пока существует разрешение на хирургическое изменения половой принадлежности. Существуют случаи, когда есть обоснования психологов о необходимости хирургического вмешательства в редких случаях.
«Если разрешено такое изменение, то невозможно и запрещать соответствующую ему замену документов», — подчеркнул эрудит.
Как подчеркнул Вассерман, проведение операций по смене пола остается под вопросом, так как не изучены возможности психологического лечения расстройств гендерной идентичности. А исследования в этой сфере тормозятся из-за позиции западных стран, добавил депутат.
Ранее канал RT сообщал о планируемой Минюстом отмене возможности сменить пол в паспорте РФ.