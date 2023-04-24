Дрон с двумя парашютами нашли в Подмосковье

Жители Московской области обнаружили еще один беспилотник. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Беспилотный летательный аппарат нашли около СНТ «Родничок» в Павло-Посадском городском округе. На дроне было два парашюта. Сведения уточняются.
Накануне сообщалось, что в поселке им. Воровского в Московской области был обнаружен беспилотник. Аппарат находился в двух километрах от места крушения украинского UJ-22 Airborne.
Ранее стало известно, что обнаруженный возле подмосковного Ногинска беспилотник имеет вес около центнера. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства.