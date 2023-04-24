«Вы заврались»: Мария Захарова указала на несостыковки в запрете на посещение СБ ООН для российских СМИ

Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о недопуске российских журналистов в штаб-квартиру ООН. Она подчеркнула, что «это уже даже не смешно».
Речь идет о словах координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби. Он подчеркивал, что российские государственные СМИ стали «органами пропаганды». По его мнению, США отстаивают свободу прессы.
Захарова отметила, что среди не получивших визу журналистов оказался корреспондент «Интерфакса». Она напомнила, что это издание не является государственным.
«Джон, вы запутались, заврались, зашли в идеологический тупик», – резюмировала Захарова.
Ранее об этой проблеме в рамках заседания СБ ООН высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Он призвал журналистов освещать ситуацию правдиво, не пытаясь подать информацию только под одним углом.